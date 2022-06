Referendum giustizia 2022: quesiti, quorum e quando si vota - ISTRUZIONI (Di mercoledì 8 giugno 2022) Domenica 12 giugno l'Italia va al voto per le elezioni amministrative in circa mille comuni che interesseranno quasi 9 milioni di... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 8 giugno 2022) Domenica 12 giugno l'Italia va al voto per le elezioni amministrative in circa mille comuni che interesseranno quasi 9 milioni di...

Advertising

GassmanGassmann : Lette approfonditamente le proposte del referendum sulla giustizia. Essendo un tema complessissimo, del quale pers… - fattoquotidiano : Referendum giustizia, Salvini: “Spacciatori liberi se vince il sì? Per reati gravi la custodia resta”. Ma è falso:… - elio_vito : Avevo firmato i referendum sulla giustizia (ho firmato come faccio sempre per tutti i referendum pure per quelli pu… - ugodiluca : RT @ilfoglio_it: Il leader leghista agita la forca sulla vicenda dei due cugini uccisi nel 2019 a Vittoria e, senza accorgersene, sconfessa… - TV7Benevento : Giustizia, Mauriello (Meritocrazia Italia): 'Sì da editto bulgaro ai referendum ma nì su Severino' -… -