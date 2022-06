Rahhal Amarri: la storia del gestore del Lido di Castel Volturno morto per salvare due bambini (Di mercoledì 8 giugno 2022) Rahhal Amarri, 42enne gestore del Lido dei Gabbiani di Castel Volturno, di origine marocchina, ha perso la vita per salvare due bambini in mare. È successo ieri mattina, quando l’uomo si è accorto che due ragazzini urlavano, così come i loro genitori, chiedendo aiuto perché non riuscivano ad arrivare a riva a causa delle forti correnti. Rahhal, nonostante non sapesse nuotare, si è tuffato per salvare il primo bimbo, ma quando si è buttato per portare in salvo anche l’altro ha accusato un malore in acqua ed è morto. Il bagnino del luogo aveva tentato il salvataggio, ma era già troppo tardi. «Mi sono buttato in acqua per cercare di salvarlo, era in difficoltà. Si aggrappava a me e mi stava trascinando ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 giugno 2022), 42ennedeldei Gabbiani di, di origine marocchina, ha perso la vita perduein mare. È successo ieri mattina, quando l’uomo si è accorto che due ragazzini urlavano, così come i loro genitori, chiedendo aiuto perché non riuscivano ad arrivare a riva a causa delle forti correnti., nonostante non sapesse nuotare, si è tuffato peril primo bimbo, ma quando si è buttato per portare in salvo anche l’altro ha accusato un malore in acqua ed è. Il bagnino del luogo aveva tentato il salvataggio, ma era già troppo tardi. «Mi sono buttato in acqua per cercare di salvarlo, era in difficoltà. Si aggrappava a me e mi stava trascinando ...

