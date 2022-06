Petrolio: sale a New York, +2,2% a 122,06 dollari (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Petrolio avanza a New York, dove le quotazioni salgono del 2,2% a 122,06 dollari al barile, ovvero a meno di due dollari dal livello più alto degli ultimi 14 anni. . 8 giugno 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ilavanza a New, dove le quotazioni salgono del 2,2% a 122,06al barile, ovvero a meno di duedal livello più alto degli ultimi 14 anni. . 8 giugno 2022

Advertising

NicolaPorro : La #benzina torna a 2 euro: perché non ha funzionato lo sconto del governo ?? - fisco24_info : Petrolio: sale a New York, +2,2% a 122,06 dollari: A meno di due dollari da livello più alto ultimi 14 anni - QuelloKeSbrocca : rispieghiamolo per l'ennesima volta. il petrolio per diventare benzina va raffinato. la raffinazione del petrolio c… - DisAllineato2 : RT @CGzibordi: petrolio,gas metano,carbone (nella foto),uranio, alluminio,nickel, frumento, mais sono +50% e in alcuni casi (carbone, gas)… - Libiapmcur : RT @NicolaPorro: La #benzina torna a 2 euro: perché non ha funzionato lo sconto del governo ?? -