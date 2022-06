Maturità al via dal 22 giugno, 539.678 studenti alla prova (Di mercoledì 8 giugno 2022) AGI - Ad oggi, al netto degli scrutini, sono iscritti agli esami di Maturità 539.678 studentesse e studenti, dei quali 522.873 interni e 16.805 esterni. Lo rende noto il ministero dell'Istruzione. La ripartizione dei 522.873 candidati interni è: istituti professionali, 92.828; istituti tecnici, 167.718; licei, 262.327. Sul sito del ministero sono stati pubblicati inoltre i nominativi dei presidenti delle commissioni per gli esami di Stato del secondo ciclo d'istruzione 2022. I nominativi sono stati forniti alle scuole e sono consultabili online nella sezione dedicata agli esami (https://www.istruzione.it/esami-di-stato/). Nel secondo ciclo le commissioni sono presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da commissari interni. Quest'anno le commissioni saranno 13.703, per un totale di 27.319 classi coinvolte. Per la ... Leggi su agi (Di mercoledì 8 giugno 2022) AGI - Ad oggi, al netto degli scrutini, sono iscritti agli esami di539.678 studentesse e, dei quali 522.873 interni e 16.805 esterni. Lo rende noto il ministero dell'Istruzione. La ripartizione dei 522.873 candidati interni è: istituti professionali, 92.828; istituti tecnici, 167.718; licei, 262.327. Sul sito del ministero sono stati pubblicati inoltre i nominativi dei presidenti delle commissioni per gli esami di Stato del secondo ciclo d'istruzione 2022. I nominativi sono stati forniti alle scuole e sono consultabili online nella sezione dedicata agli esami (https://www.istruzione.it/esami-di-stato/). Nel secondo ciclo le commissioni sono presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da commissari interni. Quest'anno le commissioni saranno 13.703, per un totale di 27.319 classi coinvolte. Per la ...

