Mascherine al chiuso: dal 15 giugno via l'obbligo. Costa: 'Ci sono le condizioni' (Di mercoledì 8 giugno 2022) Mascherine al chiuso: dal 15 giugno sparirà l'obbligo Roma, 8 giugno 2022 - Mascherine al chiuso, dal 15 giugno via l'obbligo . Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha confermato che ormai ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022)al: dal 15sparirà l'Roma, 82022 -al, dal 15via l'. Il sottosegretario alla Salute Andreaha confermato che ormai ...

Advertising

UnioneSarda : #Covid - Costa: “Dal 15 giugno via le #mascherine al chiuso” - sulsitodisimone : Annuncio di Costa: il 15 giugno stop alle mascherine al chiuso - Moixus1970 : RT @Miti_Vigliero: Lui crede. I dati mica tanto. Costa, dal 15 giugno via le mascherine al chiuso 'Credo ci siano le condizioni per allent… - StefaniaFalone : RT @Miti_Vigliero: Lui crede. I dati mica tanto. Costa, dal 15 giugno via le mascherine al chiuso 'Credo ci siano le condizioni per allent… - Miti_Vigliero : Lui crede. I dati mica tanto. Costa, dal 15 giugno via le mascherine al chiuso 'Credo ci siano le condizioni per a… -