L'Ue faccia i conti con l'identità nazionale: perché questa è una istituzione zoppa (Di mercoledì 8 giugno 2022) Alain Juppé, qualche anno fa, scrisse che «l'Unione europea è come un grande letto in cui ciascun partner sogna in modo diverso». La prova che l'ex Primo ministro francese avesse visto giusto la si trova nelle scelte che Bruxelles continua ad assumere. Basti solo accennare alle ultime decisioni che vanno dalla direttiva sul salario minimo (si rischia di produrre un abbassamento generale delle retribuzioni) all'embargo petrolifero nei confronti della Russia, per comprendere una verità lapalissiana ovvero che l'originario progetto targato Ue risulta sempre più inadeguato nell'affrontare i nuovi scenari. facciamo un passo indietro. L'atto di nascita dell'Unione avviene nella notte tra il 10 e l'11 dicembre 1991. Nel febbraio '92, si giunge alla firma del Trattato di Maastricht, progenitore della moneta unica. A tal proposito, vale la pena di ricordare che ...

