LIVE Berrettini-Albot, ATP Stoccarda 2022 in DIRETTA: fra poco Matteo torna in campo! (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.04 L’infortunio gli ha purtroppo provocato una discesa in classifica, ritrovandosi al decimo posto del ranking ATP. A causa dell’operazione, Matteo non ha potuto difendere punti importanti come la finale di Madrid e i quarti al Roland Garros. 13.02 Un momento importante, importantissimo per il tennis italiano, poiché l’erba tedesca accoglie il ritorno in campo di Berrettini, lontano dall’agonismo dallo scorso marzo per un’operazione alla mano destra. 12.58 Non si è dovuto attendere molto per rivedere Matteo in campo in Germania: Benjamin Bonzi ha battuto prima Arthur Rinderkneck in apertura di giornata, subito dopo Lorenzo Musetti si è arreso senza colpo ferire nel prosieguo del match con Nikoloz Basilashvili. 12.56 Buongiorno a tutti e benvenuti alla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.04 L’infortunio gli ha purtroppo provocato una discesa in classifica, ritrovandosi al decimo posto del ranking ATP. A causa dell’operazione,non ha potuto difendere punti importanti come la finale di Madrid e i quarti al Roland Garros. 13.02 Un momento importante, importantissimo per il tennis italiano, poiché l’erba tedesca accoglie il ritorno in campo di, lontano dall’agonismo dallo scorso marzo per un’operazione alla mano destra. 12.58 Non si è dovuto attendere molto per rivederein campo in Germania: Benjamin Bonzi ha battuto prima Arthur Rinderkneck in apertura di giornata, subito dopo Lorenzo Musetti si è arreso senza colpo ferire nel prosieguo del match con Nikoloz Basilashvili. 12.56 Buongiorno a tutti e benvenuti alla ...

