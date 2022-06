Joao Pedro verso la permanenza in Serie A, domani l’incontro: la squadra! (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il calciomercato aprirà ufficialmente l’1 luglio, ma molti club sono già ampiamente al lavoro, con trattative ben avviate e discorsi che avvengono quotidianamente. Saranno due mesi bollenti, sotto tutti i punti di vista. Le grandi squadre trattano i grandi nomi, come la Juventus Di Maria e Pogba, l’Inter Dybala e Bremer, il Milan Botman e Renato Sanches, nel mentre c’è un mercato che interessa le squadre di fascia media. I tre club retrocessi in Serie B, inoltre, sono un vero e proprio terreno di caccia per diverse squadre, che sfruttano le situazioni negative di ottimi calciatori in altri contesti per migliorare la rosa. Ne è l’esempio il Torino, che sta guardando attentamente in casa Cagliari. Il club rossoblù, che incredibilmente ha fallito l’aggancio con la salvezza nell’ultima giornata di Serie A, ha in rosa diversi talenti che potrebbero ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il calciomercato aprirà ufficialmente l’1 luglio, ma molti club sono già ampiamente al lavoro, con trattative ben avviate e discorsi che avvengono quotidianamente. Saranno due mesi bollenti, sotto tutti i punti di vista. Le grandi squadre trattano i grandi nomi, come la Juventus Di Maria e Pogba, l’Inter Dybala e Bremer, il Milan Botman e Renato Sanches, nel mentre c’è un mercato che interessa le squadre di fascia media. I tre club retrocessi inB, inoltre, sono un vero e proprio terreno di caccia per diverse squadre, che sfruttano le situazioni negative di ottimi calciatori in altri contesti per migliorare la rosa. Ne è l’esempio il Torino, che sta guardando attentamente in casa Cagliari. Il club rossoblù, che incredibilmente ha fallito l’aggancio con la salvezza nell’ultima giornata diA, ha in rosa diversi talenti che potrebbero ...

