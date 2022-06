GRAN PREMIO D’AZERBAIGIAN 2022 | Gasly e Tsunoda si preparano

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Pierree Yukisial GP. Ecco le loro preoccupazioni e cosa si aspettano da questo nuovo appuntamento del circuito di Formula 1. Pierreprima del GP“Ero davvero sventrato per come è andata a Monaco perché siamo stati molto veloci in tutte le sessioni di prove libere e mi sono sentito molto a mio agio con la pista. Siamo riusciti a trovare una buona messa a punto della macchina per questo circuito unico e poi, nell’unica sessione in cui dovevamo davvero sistemare tutto per bene, abbiamo commesso degli errori che ci sono costati caro, dato che le qualifiche sono la sessione più importante del weekend . Non ce l’abbiamo fatta bene e poi, partendo da dietro, è più o meno mission ...