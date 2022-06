Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi: orari 8 giugno, percorso, altimetria, tv, streaming, favoriti (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tre frazioni splendide hanno alzato il sipario sul Giro del Delfinato 2022, corsa a tappe francese che costituisce un ghiotto antipasto in ottica Tour de France. oggi, mercoledì 8 giugno, 31,9 km a cronometro sono destinati a riscrivere la classifica generale: scopriamo il percorso, i favoriti e gli orari di riferimento. percorso Da Montbrison a La Bâtie d’Urfé non sono presenti asperità, ma solo tanta pianura che richiede potenza nelle gambe. Due gli intermedi lungo il tragitto, al km 11,6 ed al km 21. altimetria favoriti Un nome su tutti gode dei favori del pronostico, trattasi del cronoman azzurro di casa Ineos-Grenadiers Filippo Ganna. Il gigante di Verbania dovrà respingere gli assalti alla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tre frazioni splendide hanno alzato il sipario suldel, corsa a tappe francese che costituisce un ghiotto antipasto in ottica Tour de France., mercoledì 8, 31,9 km a cronometro sono destinati a riscrivere la classifica generale: scopriamo il, ie glidi riferimento.Da Montbrison a La Bâtie d’Urfé non sono presenti asperità, ma solo tanta pianura che richiede potenza nelle gambe. Due gli intermedi lungo il tragitto, al km 11,6 ed al km 21.Un nome su tutti gode dei favori del pronostico, trattasi del cronoman azzurro di casa Ineos-Grenadiers Filippo Ganna. Il gigante di Verbania dovrà respingere gli assalti alla ...

Advertising

angelomangiante : Mi mancherai grande Gianni. Sei stato il custode del Grande Tennis, della storia. Il compagno di viaggi meraviglio… - reportrai3 : Ad incassare parte del miliardo di euro di 'Mr. miliardo' sono state decine di società individuali spuntate nel gir… - Agenzia_Ansa : Giro di vite del premier canadese Justin Trudeau sulle armi, dopo le recenti stragi negli Usa #ANSA - ClaudioFacchin5 : RT @Barbiero: Stasera #Travaglio, per colpa del maccartismo italiano, era presente in ben due trasmissioni: #ottoemezzo e #dimartedi . Gira… - DamatoRicardo : RT @claudiocancian3: A tutti i fenomeni Lgtb che insistono a prendere in giro i simboli della chiesa cattolica, provate a farlo con Maomett… -