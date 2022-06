Gattuso, CorSera: “Io non potrei mai essere razzista, perchè…” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Gattuso, CorSera- Gennaro Gattuso si racconta in una grande intervista al CorSera, mettendo in chiaro alcuni punti che ad oggi era passati in secondo piano. LE SUE PAROLE “Sono figlio di emigranti, non posso essere razzista”. L’ex centrocampista della Nazionale è amareggiato: “Sono molto diverso da come vengo descritto da 12 mesi a questa parte. C’è l’obiettivo di delegittimare una persona, una vita. I tribunali sono cose serie, mentre qui il patibolo tecnologico si abbatte e definisce sentenze senza possibilità di appello”. Il tecnico non ci sta: “Io sono uno che lavora, che ha sempre lavorato, che ha faticato tanto e che è grato alla vita per quello che gli ha dato. Quando sento dire che sono razzista mi sembra di impazzire. Nessuno può essere ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 8 giugno 2022)- Gennarosi racconta in una grande intervista al, mettendo in chiaro alcuni punti che ad oggi era passati in secondo piano. LE SUE PAROLE “Sono figlio di emigranti, non posso”. L’ex centrocampista della Nazionale è amareggiato: “Sono molto diverso da come vengo descritto da 12 mesi a questa parte. C’è l’obiettivo di delegittimare una persona, una vita. I tribunali sono cose serie, mentre qui il patibolo tecnologico si abbatte e definisce sentenze senza possibilità di appello”. Il tecnico non ci sta: “Io sono uno che lavora, che ha sempre lavorato, che ha faticato tanto e che è grato alla vita per quello che gli ha dato. Quando sento dire che sonomi sembra di impazzire. Nessuno può...

