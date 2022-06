Fondo per le imprese fino a 10 mila euro: cos’è e come fare domanda (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un Fondo per le piccole e medie imprese creative si potrà richiedere tramite domanda dal 20 giugno 2022. Si tratta di un Fondo annunciato dal Ministero dello Sviluppo Economico con un decreto direttoriale. Il decreto disciplina termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazioni a valere sul Fondo per le piccole e medie imprese creative.La compilazione delle domande sarà possibile a partire dalle ore 10.00 del 20 giugno 2022, per gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative previsti dal Capo II del decreto 19 novembre 2021, e a partire dalle ore 10.00 del 6 settembre 2022, per gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori previsti ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 8 giugno 2022) Unper le piccole e mediecreative si potrà richiedere tramitedal 20 giugno 2022. Si tratta di unannunciato dal Ministero dello Sviluppo Economico con un decreto direttoriale. Il decreto disciplina termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazioni a valere sulper le piccole e mediecreative.La compilazione delle domande sarà possibile a partire dalle ore 10.00 del 20 giugno 2022, per gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento dellecreative previsti dal Capo II del decreto 19 novembre 2021, e a partire dalle ore 10.00 del 6 settembre 2022, per gli interventi per la promozione della collaborazione tracreative e soggetti operanti in altri settori previsti ...

Advertising

ladyonorato : Il governo fasciosanitario ha toccato il fondo: a emergenza conclusa e pandemia finita, obbliga gli Italiani al bav… - FBiasin : La cosa più importante e difficile per un giornalista è “convincere” il lettore ad arrivare in fondo al suo articol… - sscalciobari : ?? Avanti senza sosta i lavori al San Nicola ?? • ? nuovo strato sabbia per fondo terreno ? seggiolini Curva Sud ? sm… - CoronaLupo : Forse c'è luce in fondo al tunnel #Trieste portofranco 4mila300kg di pura merda,per 1.000 dosi/kg fa 4milioni300mil… - fracaruc : RT @SaracomemeSara: un summit annuale e prima di ogni riunione del G-20, del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale si coord… -