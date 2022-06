Europei Under 19, Nunziata dirama la lista dei 24 convocati (Di mercoledì 8 giugno 2022) E’ terminato quest’oggi lo stage per la Nazionale U19, in vista dell’Europeo che si disputerà in Slovacchia dal 18 giugno al 1° luglio. Il tecnico Carmine Nunziata ha già diramato la lista dei 24 convocati che torneranno a Novarello dal 10 al 15 giugno, giorno in cui gli azzurrini voleranno in Slovacchia per raggiungere Samorin, cittadina dove la squadra alloggerà durante il torneo. Il tecnico poi sceglierà solo 20 azzurrini per l’avventura europea. L’Italia farà il suo esordio il 18 giugno alle ore 21 contro la Romania, mentre il 24 giugno affronterà la Francia. L’accesso alle semifinali è garantito alle prime due classificate dei due gruppi, un obiettivo che permetterebbe ai ragazzi di mister Nunziata di staccare subito uno dei 5 pass disponibili per i prossimi Mondiali Under 20 in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) E’ terminato quest’oggi lo stage per la Nazionale U19, in vista dell’Europeo che si disputerà in Slovacchia dal 18 giugno al 1° luglio. Il tecnico Carmineha giàto ladei 24che torneranno a Novarello dal 10 al 15 giugno, giorno in cui gli azzurrini voleranno in Slovacchia per raggiungere Samorin, cittadina dove la squadra alloggerà durante il torneo. Il tecnico poi sceglierà solo 20 azzurrini per l’avventura europea. L’Italia farà il suo esordio il 18 giugno alle ore 21 contro la Romania, mentre il 24 giugno affronterà la Francia. L’accesso alle semifinali è garantito alle prime due classificate dei due gruppi, un obiettivo che permetterebbe ai ragazzi di misterdi staccare subito uno dei 5 pass disponibili per i prossimi Mondiali20 in ...

