Emergenza Dengue a Singapore, superati gli 11mila casi. Gli esperti: “Con il cambiamento climatico si diffonderà nel mondo” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Da Singapore arriva l’allarme Dengue, virus che viene trasmesso all’uomo dalle punture di zanzare Aedes o tigre. “Al 28 maggio 2022” ha riferito alla Cnn un portavoce del ministero della Salute “erano stati riportati circa 11.670 casi, più che raddoppiati dai 5.258 del 2021?. La città asiatica si trova ora in piena Emergenza, ma il virus, a causa dei cambiamenti climatici, preoccupa tutto il mondo e non solo le zone tradizionalmente battute dalle zanzare. “Il riscaldamento globale” spiega Ruklanthi de Alwis, specialista di malattie infettive emergenti della Duke-Nus Medical School di Singapore, “finirà per ampliare le aree geografiche interessate dalla Dengue e per allungarne la stagione di trasmissione”. Si prospettano dunque focolai più frequenti e diffusi a zone più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Daarriva l’allarme, virus che viene trasmesso all’uomo dalle punture di zanzare Aedes o tigre. “Al 28 maggio 2022” ha riferito alla Cnn un portavoce del ministero della Salute “erano stati riportati circa 11.670, più che raddoppiati dai 5.258 del 2021?. La città asiatica si trova ora in piena, ma il virus, a causa dei cambiamenti climatici, preoccupa tutto ile non solo le zone tradizionalmente battute dalle zanzare. “Il riscaldamento globale” spiega Ruklanthi de Alwis, specialista di malattie infettive emergenti della Duke-Nus Medical School di, “finirà per ampliare le aree geografiche interessate dallae per allungarne la stagione di trasmissione”. Si prospettano dunque focolai più frequenti e diffusi a zone più ...

Advertising

fattoquotidiano : Emergenza Dengue a Singapore, superati gli 11mila casi. Gli esperti: “Con il cambiamento climatico si diffonderà ne… - ArielloGiuliano : RT @QLexPipiens: Signori, lustrate le terga: se uno spauracchio non bastava, adesso hanno pensato bene di coniugarne due! Ma sì, adbondandi… - iucunde_docet : RT @QLexPipiens: Signori, lustrate le terga: se uno spauracchio non bastava, adesso hanno pensato bene di coniugarne due! Ma sì, adbondandi… - mittdolcino : RT @QLexPipiens: Signori, lustrate le terga: se uno spauracchio non bastava, adesso hanno pensato bene di coniugarne due! Ma sì, adbondandi… - marcodelucact60 : RT @QLexPipiens: Signori, lustrate le terga: se uno spauracchio non bastava, adesso hanno pensato bene di coniugarne due! Ma sì, adbondandi… -