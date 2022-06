E’ napoletana e amica di Manfredi la prima donna a capo dei costruttori italiani

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ladeiriuniti nell’associazione Ance è, vicina al sindaco Gaetanoe, nel recente saggio a cura di Attilio Belli “Napoli 1990-2050, dalla deindustrializzazione alla transizione ecologica”, si è detta convinta di almeno un paio di cose. La: che le città che hanno un futuro sono quelle che ne hanno scelto già uno. La seconda: che “per una stagione di sviluppo duraturo e stabile, gli elementi su cui far leva saranno creatività, apertura e concretezza. Occorrerà far sistema e recuperare una nuova speranza collettiva”. E quindi: in queste parole non è difficile scorgere Federica Brancaccio. Da oggi, tra l’altro,presidente ...