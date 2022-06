Cosa gli ho visto fare in pubblico | Calderoli inchioda il procuratore | scandalo in magistratura

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 giugno 2022) «Stiamo arrivando al voto sui referendum sulla giustizia con un livello e un silenzio davvero aberrante». Impreparati alla mèta: Annalisa Chirico, ospite di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca, su Rete 4, lo ripete numeri alla mano. La maggior parte degli italiani, forse, nemmeno sa che il 12 giugno si potrà decidere, entrando nell'urna, su temi vitali non solo per il funzionamento dello Stato ma pure per la vita quotidiana di ciascuno di noi. Riforma del Csm, separazione delle carriere, valutazione dei magistrati, limiti della custodia cautelare, abrogazione della Legge Severino. «Tecnicismi», li definisce chi non vuole che si raggiunga il quorum del 50% +1 degli aventi diritto. Il paradosso è che di Giustizia, con la "g" maiuscola, dovrebbero voler parlare tutti. Invece, come accusa il senatore leghista Roberto, il paradosso è che «nel momento in cui ...