(Di mercoledì 8 giugno 2022) Nei giorni scorsi è stato ufficializzato il programma deidi sci nordico del prossimo inverno. Sinora, infatti, si sapeva solamente che le medaglie iridate di sci di fondo, salto con gli sci esarebbero state assegnate a Planica, in Slovenia, dal 23 febbraio al 5 marzo 2023. La ragione del ritardo nel pubblicare un calendario dettagliato è stata spiegata ddecisioni prese dalla federazione internazionale, che ha ratificato una modifica di peso nell’ambito. Lamaschile è infatti stata abolita. Inserito nel programma iridato a partire dall’edizione 2013, questo format non è mai davvero riuscito a decollare, tanto da essere persino bocciato dal Cio quale possibile evento aggiuntivo nel programma dei Giochi olimpici di ...

FondoItalia : Combinata Nordica - Camp internazionale a Lillehammer dal 14 al 18 settembre 2022: è la prima edizione 'in presenza' - GGeorgikos : RT @milanocortina26: ???? Premiata “Atleta dell’anno” dal Comitato Trentino della @Fisiofficial, a soli 18 anni Annika Sieff è stata la prima… -

OA Sport

... biathlon, sci nordico, curling, pattinaggio di figura, hockey ghiaccio,, orienteering, short track, salto, sci alpinismo, snow sky running e snow polo.Sono state ufficializzate le date dei prossimi Mondiali di sci nordico 2023, che si disputeranno a Planica (Slovenia). Per quanto riguarda lail programma si svilupperà dal 24 febbraio al 4 marzo, quelli di sci di fondo saranno dal 22 febbraio al 5 marzo, mentre quelli di salto ... Combinata nordica, la staffetta mista sostituisce la team sprint ai Mondiali. Bene per l'Italia. Quando l'ingresso alle Olimpiadi Nei giorni scorsi è stato ufficializzato il programma dei Mondiali di sci nordico del prossimo inverno. Sinora, infatti, si sapeva solamente che le medaglie iridate di sci di fondo, salto con gli sci ...7 comuni lombardi e 2 trentini hanno costituito ad Aprica la Fondazione che si occuperà dei Winter World Master Games 2024, i giochi invernali per atleti over 30. Sono coinvolti Ponte di Legno, Chiave ...