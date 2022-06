Cdc Usa: “Migliorare ventilazione in aula riduce contagio Covid tra studenti” (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Migliorare la ventilazione, anche con l’uso di sistemi di filtrazione dell’aria, delle aule scolastiche riduce la trasmissione del Sars-CoV-2 nella comunità degli studenti. Lo ribadiscono i Centers for disease control and prevention (Cdc) americani che hanno monitorato, tra febbraio e marzo, un campione di scuole pubbliche, e i relativi trasporti per gli studenti, dove sono state investite risorse per rinnovare gli impianti di aerazione anche con tecnologie di ultima generazione. Lo studio condotto dagli esperti dei Cdc ha coinvolto 420 istituti, in zone urbane e rurali, e sono state prese in considerazioni 11 strategie della ventilazione nelle scuole e sui trasporti scolastici. Le quattro più frequenti sono state: il trasferimento di diverse attività all’aperto; ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) –la, anche con l’uso di sistemi di filtrazione dell’aria, delle aule scolastichela trasmissione del Sars-CoV-2 nella comunità degli. Lo ribadiscono i Centers for disease control and prevention (Cdc) americani che hanno monitorato, tra febbraio e marzo, un campione di scuole pubbliche, e i relativi trasporti per gli, dove sono state investite risorse per rinnovare gli impianti di aerazione anche con tecnologie di ultima generazione. Lo studio condotto dagli esperti dei Cdc ha coinvolto 420 istituti, in zone urbane e rurali, e sono state prese in considerazioni 11 strategie dellanelle scuole e sui trasporti scolastici. Le quattro più frequenti sono state: il trasferimento di diverse attività all’aperto; ...

