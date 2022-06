Cambiare una giustizia sbagliata (Di mercoledì 8 giugno 2022) I magistrati hanno molte responsabilità nella lentezza della giustizia, ma altrettante ne hanno i politici, i quali invece di fare leggi che sveltiscono i processi ne hanno fatte molte per allungarli In uno degli ultimi numeri di Panorama ho fatto il conto di quanto ha pagato lo Stato per risarcire le vittime di errori giudiziari. La cifra, come ricorderete, era stratosferica: quasi un miliardo di euro negli ultimi vent’anni. Al calcolo del mal funzionamento della giustizia non avevo però aggiunto le sanzioni comminate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per l’eccessiva durata dei processi. Come spiegano a pagina 28 Carmine Gazzanni e Stefano Iannaccone, solo negli ultimi 5 anni l’Italia ha speso 574 milioni di euro, indennizzando 95.412 persone rimaste in attesa di giustizia più a lungo di quanto dovrebbe durare normalmente un ... Leggi su panorama (Di mercoledì 8 giugno 2022) I magistrati hanno molte responsabilità nella lentezza della, ma altrettante ne hanno i politici, i quali invece di fare leggi che sveltiscono i processi ne hanno fatte molte per allungarli In uno degli ultimi numeri di Panorama ho fatto il conto di quanto ha pagato lo Stato per risarcire le vittime di errori giudiziari. La cifra, come ricorderete, era stratosferica: quasi un miliardo di euro negli ultimi vent’anni. Al calcolo del mal funzionamento dellanon avevo però aggiunto le sanzioni comminate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per l’eccessiva durata dei processi. Come spiegano a pagina 28 Carmine Gazzanni e Stefano Iannaccone, solo negli ultimi 5 anni l’Italia ha speso 574 milioni di euro, indennizzando 95.412 persone rimaste in attesa dipiù a lungo di quanto dovrebbe durare normalmente un ...

