Calciomercato Milan – Incontrati ad Ibiza gli agenti di Traoré Su Botman…

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan si avvicina a #RenatoSanches, per #Botman aumenta la concorrenza - DiMarzio : #Calciomercato | Incontro nei prossimi giorni per il futuro di #Ibrahimovic. Vanno avanti a fuoco lento i contatti… - DiMarzio : .@Inter | Le parole di Beppe #Marotta su Paulo #Dybala e Milan #Skriniar - asromaliveit1 : ?? Maldini continua con il pressing su #Zaniolo, con la #Roma che strizza l'occhio a #Pobega - forzaroma : Mercato Roma, il Milan ci riprova per Zaniolo: offerto Pobega come contropartita #ASRoma -

Il Milanista

Commenta per primo Avanti con fiducia. Ilsta lavorando al rinnovo di Pierre Kalulu a fuoco lento. Non c'è la necessità di chiudere subito l'operazione ma certamente la volontà di premiare il difensore francese. Manca una intesa totale ...Ilriuscirà a confermarsi campione Oppure vedremo riemergere Inter e Juventus A più di due mesi di distanza dal primo calcio d'inizio della stagione, con in mezzo untutto da ... Calciomercato Milan – Clamoroso: Diavolo in pole per il campione d’Europa Svolta epocale: da giugno 2023 entrerà in vigore la riforma della FIFA inerenti le commissioni agli agenti. Come riporta Sportmediaset, la FIFA è pronta a realizzare la riforma inerente il calciomerca ...I rossoneri non mollano l’attaccante della Roma e sperano di convincere il club con lo scambio in questa finestra di calciomercato Il Milan non ha alcuna intenzione di cedere il passo per Zaniolo e ...