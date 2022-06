Calcia e basta

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Un estratto dal libro “Velata. Hijab, sport e autodeterminazione” di Giorgia Bernardini, uscito per Capovolte. La voce di una donna è come la sua nudità (Talmud, Berakhot 24a) Khalida è sdraiata su un letto. È notte fuori, ma la luce della camera è accesa. Più i giorni si complicano, più sente le paure farsi spazio, sgretolare le sue certezze con la costanza impercettibile di una radice che si infiltra in rocce secolari. Non aveva paura del buio, prima. Mentre adesso l’assenza di luce è una possibilità in cui le minacce possono farsi reali. A Kabul c’era stato un uomo che aveva minacciato di stuprarla per punirla della sua hybris. La fissazione per il calcio, la sua e di tutte le ragazze che sono nate per stare in casa e invece preferiscono stare dentro un campo a giocare per pomeriggi interi. A Kabul Khalida e le ragazze si erano costruite una squadra, un motto, si erano ...