Ancona, parcheggiatrice picchiata e denudata a Portonovo: gli aggressori sono una coppia di Roma (Di mercoledì 8 giugno 2022) Insultata, strattonata e denudata per aver detto ad un automobilista di andare piano. E' stata identificata dalle immagini delle telecamere di sorveglianza la coppia protagonista dell'aggressione ... Leggi su leggo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Insultata, strattonata eper aver detto ad un automobilista di andare piano. E' stata identificata dalle immagini delle telecamere di sorveglianza laprotagonista dell'aggressione ...

cristinarogledi : RT @maxarcidiacono: Rob de matt, come direbbero a Milano. La parcheggiatrice aggredita ad Ancona racconta cosa le è successo a @oggisettima… - oggisettimanale : RT @maxarcidiacono: Rob de matt, come direbbero a Milano. La parcheggiatrice aggredita ad Ancona racconta cosa le è successo a @oggisettima… - maxarcidiacono : Rob de matt, come direbbero a Milano. La parcheggiatrice aggredita ad Ancona racconta cosa le è successo a… - marcoprat : Parla Cristina Bartoli, la parcheggiatrice aggredita ad Ancona: 'Ecco cos'è successo' - infoitinterno : Ancona, parcheggiatrice massacrata: calci e sputi, poi denudata. Sconvolgente: chi è l'aggressore -