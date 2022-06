Alvino: “Mertens e Koulibaly? Non si può dire che è finita, vi spiego” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il contratto in scadenza di Dries Mertens e quello di Kalidou Koulibaly, che invece scadrà nel 2023, hanno aperto molte discussioni in merito ai loro eventuali addii. A tal proposito, sono settimane caldissime per il loro destino e bisognerà solo attendere notizie che dovrebbero arrivare a stretto giro. Futuri che potranno essere lontani da Napoli, ma per ora non ci sono offerte ufficiali per i due. Kalidou Koulibaly (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Mertens e Koulibaly, la situazione: parla Alvino Dei due calciatori ha parlato il giornalista, Carlo Alvino, dichiarando che non è ancora finita qui. Nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli, Alvino ha trattato temi attuali riguardo il mercato napoletano e nello ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il contratto in scadenza di Driese quello di Kalidou, che invece scadrà nel 2023, hanno aperto molte discussioni in merito ai loro eventuali addii. A tal proposito, sono settimane caldissime per il loro destino e bisognerà solo attendere notizie che dovrebbero arrivare a stretto giro. Futuri che potranno essere lontani da Napoli, ma per ora non ci sono offerte ufficiali per i due. Kalidou(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images), la situazione: parlaDei due calciatori ha parlato il giornalista, Carlo, dichiarando che non è ancoraqui. Nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli,ha trattato temi attuali riguardo il mercato napoletano e nello ...

