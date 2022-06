Ultime Notizie – Tecnologie futuristiche al Wmf, oltre 100 eventi, 77 stage, concerti e incontri B2B (Di martedì 7 giugno 2022) “Robot avanzatissimi e Tecnologie futuristiche. Al Wmf, il più grande Festival sull’innovazione digitale del pianeta, arriva un evento che concentra alcune delle novità tecnologiche più innovative del mondo presso la Fiera di Rimini tra cui la macchina solare Emilia 4, il cinema VR e l’esclusivo primo volo in Italia con la Jet suit di Gravity Industries. Il Web marketing forum quest’anno avrà oltre 100 eventi in tre giorni e 77 stage, abbiamo potenziato il format degli anni passati con diverse realtà italiane”. A dirlo Cosmano Lombardo, ceo search on e ideatore Wmf, intervenendo alla conferenza stampa di lancio del Web marketing forum 2022, di cui Adnkronos è main media partner, che si terrà alla Fiera di Rimini dal 16 al 18 giugno. “Quest’anno – ha spiegato – abbiamo costruito un’edizione storica ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022) “Robot avanzatissimi e. Al Wmf, il più grande Festival sull’innovazione digitale del pianeta, arriva un evento che concentra alcune delle novità tecnologiche più innovative del mondo presso la Fiera di Rimini tra cui la macchina solare Emilia 4, il cinema VR e l’esclusivo primo volo in Italia con la Jet suit di Gravity Industries. Il Web marketing forum quest’anno avrà100in tre giorni e 77, abbiamo potenziato il format degli anni passati con diverse realtà italiane”. A dirlo Cosmano Lombardo, ceo search on e ideatore Wmf, intervenendo alla conferenza stampa di lancio del Web marketing forum 2022, di cui Adnkronos è main media partner, che si terrà alla Fiera di Rimini dal 16 al 18 giugno. “Quest’anno – ha spiegato – abbiamo costruito un’edizione storica ...

