Salernitana, Ederson potrebbe scatenare un’asta: le ultime (Di martedì 7 giugno 2022) Salernitana Ederson – Uno dei capolavori di Walter Sabatini è stato sicuramente la scoperta del classe 1999 brasiliano Ederson. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, sul calciatore potrebbe scatenarsi una vera e propria asta. Ecco quanto affermato. “Il suo contratto con la Salernitana scade nel 2026 ma sul centrocampista ci sono già tante squadre, di Serie A ed estere. Si era parlato già di Psg ma negli ultimi giorni ci sono state le offerte dell’Atalanta e dell’Inter che hanno offerto soldi e contropartite tecniche. Proposte rifiutate dai granata, che sperano possa partire una vera e propria asta per il calciatore brasiliano. Anche la Fiorentina potrebbe aggiungersi alla lista delle squadre interessate, visto che è alla ricerca di una mezzala di qualità e piace al tecnico ... Leggi su seriea24 (Di martedì 7 giugno 2022)– Uno dei capolavori di Walter Sabatini è stato sicuramente la scoperta del classe 1999 brasiliano. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, sul calciatorescatenarsi una vera e propria asta. Ecco quanto affermato. “Il suo contratto con lascade nel 2026 ma sul centrocampista ci sono già tante squadre, di Serie A ed estere. Si era parlato già di Psg ma negli ultimi giorni ci sono state le offerte dell’Atalanta e dell’Inter che hanno offerto soldi e contropartite tecniche. Proposte rifiutate dai granata, che sperano possa partire una vera e propria asta per il calciatore brasiliano. Anche la Fiorentinaaggiungersi alla lista delle squadre interessate, visto che è alla ricerca di una mezzala di qualità e piace al tecnico ...

