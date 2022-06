Salario minimo, raggiunto accordo su direttiva Ue (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) - raggiunto l'accordo sul Salario minimo nell'Ue. Il Consiglio europeo ha reso noto che nella notte i negoziatori del Consiglio e quelli del Parlamento europeo hanno raggiunto un'intesa politica preliminare sulla bozza di direttiva su salari minimi adeguati nei 27. "Nelle linee guida politiche avevamo promesso un legge per assicurare il Salario minimo nell'Ue. Con l'accordo politico di oggi sulle nostre proposte abbiamo rispettato" le promesse. Così su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, secondo cui "le nuove regole proteggeranno la dignità del lavoro e faranno in modo che il lavoro sia pagato". Sulla direttiva Ue sul Salario minimo è stato ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) -l'sulnell'Ue. Il Consiglio europeo ha reso noto che nella notte i negoziatori del Consiglio e quelli del Parlamento europeo hannoun'intesa politica preliminare sulla bozza disu salari minimi adeguati nei 27. "Nelle linee guida politiche avevamo promesso un legge per assicurare ilnell'Ue. Con l'politico di oggi sulle nostre proposte abbiamo rispettato" le promesse. Così su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, secondo cui "le nuove regole proteggeranno la dignità del lavoro e faranno in modo che il lavoro sia pagato". SullaUe sulè stato ...

Advertising

elio_vito : 'Ce lo chiede l'Europa' è il giusto richiamo per realizzare le riforme, ora che il salario minimo 'ce lo chiede l'E… - petergomezblog : Conte: “Le paghe da fame sono normali per alcuni politici, per il M5s no. Dobbiamo approvare il salario minimo”… - fattoquotidiano : Mentre l'Italia dorme l'Europa va verso il salario minimo - GiulioMorbelli : @La_manina__ No, perché in Italia nel 99,9% dei casi il salario minimo già c’è e si chiama CCNL. - giannibaratta : Salario minimo in Europa, accordo sulla direttiva Ue - Economia - -