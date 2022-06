Più putiniano di Putin, Medvedev delira sulle sanzioni e sogna di distruggere l’occidente (Di martedì 7 giugno 2022) Sembra che per Dmitry Medvedev le sanzioni occidentali siano una macchinazione contro la Russia, prive di qualsivoglia legalità e perfino di una giustificazione. Insomma per l’attuale vice capo del Consiglio di Sicurezza, ormai più Putiniano di Vladimir Putin stesso, le misure dell’Ue “Sono doppiamente illegali”. Questo perché colpiscono “non solo gli statisti o i deputati ma anche le famiglie”. Ma queste “non sono in alcun modo in grado di influenzare i loro parenti” eppure “sarebbero responsabili delle mitiche violazioni inventate da loro”. Qualcuno farebbe bene a spiegargli che le sanzioni occidentali trovano il loro fondamento nel contrastare l’invasione dell’Ucraina, basata su motivazioni spesso illogiche come nel caso della denazificazione del Paese. REAZIONE ALLE ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 7 giugno 2022) Sembra che per Dmitryleoccidentali siano una macchinazione contro la Russia, prive di qualsivoglia legalità e perfino di una giustificazione. Insomma per l’attuale vice capo del Consiglio di Sicurezza, ormai piùdi Vladimirstesso, le misure dell’Ue “Sono doppiamente illegali”. Questo perché colpiscono “non solo gli statisti o i deputati ma anche le famiglie”. Ma queste “non sono in alcun modo in grado di influenzare i loro parenti” eppure “sarebbero responsabili delle mitiche violazioni inventate da loro”. Qualcuno farebbe bene a spiegargli che leoccidentali trovano il loro fondamento nel contrastare l’invasione dell’Ucraina, basata su motivazioni spesso illogiche come nel caso della denazificazione del Paese. REAZIONE ALLE ...

