(Di martedì 7 giugno 2022) Tale padre tale figlia? E’ un po’ presto per dirlo ma le premesse sono buone. La piccola Blu Jerusalema è innamorata del suo papà e sembra già volerne seguire le orme. E così, mentre Gianlucasi allena sul prato della villa bolognese, la piccola di appena un anno gli si mette accanto e imita a modo suo i movimenti del padre. Untenero e divertente che in un attimo ha rubato i cuori dei follower. Gianluca è a petto nudo sul prato e ci dà dentro con gli esercizi di tonificazione. Accanto a lui c’è Blu, la piccola avuta da Sharon Fonseca, che con body bianco, pantaloni a righe e cappellino cerca di tenere il ritmo e seguire l’esempio del papà. Mr Enjoy è pazzo di sua figlia e postando il video commenta: “Ogni giorno riempi la mia vita con qualcosa di nuovo. Tu e tua madre siete il mio tutto”. Al Corriere della Sera, ...

ilpensologo : Piccole Vacchi crescono, il siparietto con le flessioni di Blu è virale. Quando una vocale cambia letteralmente tut… - MediasetTgcom24 : Piccole Vacchi crescono, il siparietto con le flessioni di Blu è virale #gianluca #gianlucavacchi -

News Mondo

Papà e figlia si allenano insieme sul prato e la sintonia è ...Leggi anche From the 'Blocco 181' Gianluca, convincimi a restare sui social Nel corso della ... ma nella mia famiglia c'è sempre stata questa visione artistica nellecose quotidiane che ... Gli audio scioccanti di Gianluca Vacchi si allena sul prato della villa bolognese, la piccola di appena un anno gli si mette accanto e imita a modo suo i movimenti del padre. Un siparietto tenero e divertente che in un attimo ha rubato i cu ...Nessuna vessazione per lo staff di Gianluca Vacchi: la sua crew va in video e difende il "Dottore" dalle accuse dell'ex collaboratrice ...