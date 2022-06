Medvedev | ' Odio gli occidentali | voglio farli sparire' Prima intesa sul grano?

(Di martedì 7 giugno 2022) L'ex presidente russo e ora vice capo del Consiglio di Sicurezza della Federazione, Dmitri, non ha usato mezzi termini per spiegare le sue dure posizioni contro l'Occidente. "Mi viene spesso ...

L'ex presidente russo e ora vice capo del Consiglio di Sicurezza della Federazione, Dmitri, non ha usato mezzi termini per spiegare le sue dure posizioni contro l'Occidente. "Mi ...che li. ...La risposta è che li. Sono bastardi e imbranati. Vogliono la nostra morte, quella della Russia. Dmitry, riferendosi a chi è contro la Russia. 09:51 - Due civili sono rimasti uccisi e ...''Le affermazioni che arrivano oggi, invece, non lasciano dubbi e allontanano da parte russa la ricerca della pace. Piuttosto danno linfa a una campagna d’odio contro l’Occidente'', ha sottolineato il ...Dmitrij Medvedev ha dichiarato di odiare gli occidentali e “finché sono vivo, farò di tutto per farli sparire”. La biografia dell’ex presidente della Russia e storico braccio destro di Vladimir Putin.