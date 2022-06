LIVE Musetti-Basilashvili 5-7 1-4, ATP Stoccarda 2022 in DIRETTA: il georgiano avanti di un break nel 2°set (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Largo il dritto di Basilashvili. 30-15 Prima vincente di Musetti. 15-15 Rovescio vincente di Basilashvili. 1-4 Game a zero del georgiano. 40-0 Lunga la risposta di Musetti. 30-0 Altra ottima prima di Basilashvili. 15-0 Servizio vincente di Basilashvili. Si riparte nuovamente. Ci sono anche delle nuvole nere minacciose all’orizzonte. Ricordiamo che questo è l’ultimo match della giornata. Ancora una pausa in questa partita. Nuovamente ci sono problemi al tabellone pubblicitario. 1-3 Musetti riesce a sbloccarsi nel secondo set. 40-15 Prima vincente del toscano. 30-15 Altra risposta sulla riga di Basilashvili e Musetti sbaglia. 30-0 Lungo il ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Largo il dritto di. 30-15 Prima vincente di. 15-15 Rovescio vincente di. 1-4 Game a zero del. 40-0 Lunga la risposta di. 30-0 Altra ottima prima di. 15-0 Servizio vincente di. Si riparte nuovamente. Ci sono anche delle nuvole nere minacciose all’orizzonte. Ricordiamo che questo è l’ultimo match della giornata. Ancora una pausa in questa partita. Nuovamente ci sono problemi al tabellone pubblicitario. 1-3riesce a sbloccarsi nel secondo set. 40-15 Prima vincente del toscano. 30-15 Altra risposta sulla riga disbaglia. 30-0 Lungo il ...

