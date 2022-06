Jessica Selassiè-Barù, la principessa stronca i fan: parole amare (Di martedì 7 giugno 2022) Spunta un clamoroso colpo di scena tra Jessica Selassiè e Barù. Infatti in queste ore è arrivato l’annuncio della principessa: le sue parole. Un nuovo colpo di scena colpisce gli amanti del gossip e del Grande Fratello Vip. Infatti una nuova verità sta sconvolgendo gli appassionati del reality. Andiamo quindi a vedere le parole della principessa etiope. Cosa sta succedendo tra i due (Via Screenshot)Un’ennesima novità è pronta a sconvolgere tutti i followers di Barù e Jessica Selassiè. Infatti a lanciare lo scoop ci ha pensato proprio la principessa etiope tramite i suoi profili social. Jess ha così rivelato che il cuoco si è fidanzato con un’altra ragazza. . L’annuncio è arrivato su ... Leggi su vesuvius (Di martedì 7 giugno 2022) Spunta un clamoroso colpo di scena tra. Infatti in queste ore è arrivato l’annuncio della: le sue. Un nuovo colpo di scena colpisce gli amanti del gossip e del Grande Fratello Vip. Infatti una nuova verità sta sconvolgendo gli appassionati del reality. Andiamo quindi a vedere ledellaetiope. Cosa sta succedendo tra i due (Via Screenshot)Un’ennesima novità è pronta a sconvolgere tutti i followers di. Infatti a lanciare lo scoop ci ha pensato proprio laetiope tramite i suoi profili social. Jess ha così rivelato che il cuoco si è fidanzato con un’altra ragazza. . L’annuncio è arrivato su ...

Advertising

Elbarunetto : RT @OrionChaos: Jessica Haile Selassie sei una donna meravigliosa, dentro e fuori...ti meriti solo il meglio dalla vita e non preoccuparti… - TeamElia3 : RT @P0Ltrisco: Jessica Selassiè non avrà mai una prova dell’isola che ha il suo nome, al massimo potrà avere le creme della persona a cui è… - RenatoCuccu1 : @annoiataxoxo L unica cosa bella del #gfvip6 lulu ,jessica e clarissa Selassiè #jeru #fairylu ... per il resto stendiamo un velo pietoso - ParliamoDiNews : Jessica Selassiè, game over: dopo l`ammissione emerge lo scatto scandaloso [FOTO] #jessica #selassiè @lulu_selassie… - monicaletture : RT @OrionChaos: Jessica Haile Selassie sei una donna meravigliosa, dentro e fuori...ti meriti solo il meglio dalla vita e non preoccuparti… -