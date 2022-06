Inzaghi, pronto il rinnovo con l'Inter fino al 2024: promessa di una rosa competitiva (Di martedì 7 giugno 2022) Simone Inzaghi Milano, 7 giugno 2022 - Un lungo ciclo, possibilmente vincente, con Simone Inzaghi . Il tecnico nerazzurro è stato designato dal club per costruire un progetto triennale ad alti livelli,... Leggi su quotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) SimoneMilano, 7 giugno 2022 - Un lungo ciclo, possibilmente vincente, con Simone. Il tecnico nerazzurro è stato designato dal club per costruire un progetto triennale ad alti livelli,...

Advertising

TuttoAscoli : Mercato Ascoli: se arriva Inzaghi un suo fedelissimo è pronto a seguirlo in bianconero - twinter_931908 : Ritornano le pagelle con Federico #Dimarco. 42 partite, 2 gol e 3 assist in questa stagione. Ha dovuto imparare un… - TuttoAscoli : Mercato Ascoli: se arriva Inzaghi un suo fedelissimo è pronto a seguirlo in bianconero - infoitsport : L'apertura del Corriere dello Sport: 'Inzaghi alla firma'. Il tecnico pronto a rinnovare - tabellamercatob : #Calciomercato #SerieB Panchine 'calde' L'#Ascoli è pronto ad accogliere Filippo Inzaghi -