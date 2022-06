Cancro, il nuovo decalogo: in tavola cambia tutto, ecco i cibi che devi davvero evitare (Di martedì 7 giugno 2022) Dopo dieci anni dalla edizione precedente il Fondo mondiale per la ricerca sul Cancro (World Cancer Research Fund) ha aggiornato gli studi scientifici dedicati al rapporto tra alimentazione, stili di vita e tumori e redatto un nuovo vademecum con le raccomandazioni degli esperti per prevenire le malattie oncologiche e vivere a lungo. Normopeso - Di fondamentale importanza è avere un "normopeso", che significa avere un adeguato indice di massa corporea. L'Imc si ottiene calcolando il rapporto tra il peso dell'individuo, in chilogrammi, e la sua altezza, in metri al quadrato (kg/m2). Quando il risultato è compreso tra 18.5 e 24.9 significa che il peso è nella norma. Attività fisica - Per ridurre il rischio di ammalarsi bisogna mantenersi fisicamente attivi: basta una camminata veloce per almeno mezz'ora al giorno. Man mano che le prestazioni migliorano ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Dopo dieci anni dalla edizione precedente il Fondo mondiale per la ricerca sul(World Cancer Research Fund) ha aggiornato gli studi scientifici dedicati al rapporto tra alimentazione, stili di vita e tumori e redatto unvademecum con le raccomandazioni degli esperti per prevenire le malattie oncologiche e vivere a lungo. Normopeso - Di fondamentale importanza è avere un "normopeso", che significa avere un adeguato indice di massa corporea. L'Imc si ottiene calcolando il rapporto tra il peso dell'individuo, in chilogrammi, e la sua altezza, in metri al quadrato (kg/m2). Quando il risultato è compreso tra 18.5 e 24.9 significa che il peso è nella norma. Attività fisica - Per ridurre il rischio di ammalarsi bisogna mantenersi fisicamente attivi: basta una camminata veloce per almeno mezz'ora al giorno. Man mano che le prestazioni migliorano ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un nuovo approccio di immunoterapia ha consentito di ottenere la regressione del tumore e la riduzione del 72% dell… - alexfenice : RT @Agenzia_Ansa: Un nuovo approccio di immunoterapia ha consentito di ottenere la regressione del tumore e la riduzione del 72% delle dime… - CorriereUmbria : +++ Tumore al retto, nuovo studio americano: risultati positivi #tumore #cancro #scoperta #salute #medicina #sanità… - classcnbc : SANITÀ NEXT Progetti innovativi per diagnosi/cura del cancro: #Predict e l’ospedale in un ago #Nanocan realizzato… - Rotelli_MD : Un nuovo #anticorpo #monoclonale, #Dostarlimab, parrebbe efficace per sconfiggere il cancro rettale. È uno studio s… -