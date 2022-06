Caldo record e mascherine, allarme medici: “Con FFP2 salute degli anziani a rischio” (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Quello registrato in questi giorni è un Caldo che va ben oltre la norma e che sta creando seri problemi di salute a moltissimi pazienti anziani”. A lanciare un allarme a Napoli per le temperature fuori scala sono i medici di famiglia della sezione di Napoli della Fimmg (Federazione Italiana medici medicina Generale), preoccupati per il numero di richieste di aiuto e il grande afflusso di pazienti che accusano malori a causa del Caldo. “Le temperature di questi giorni – spiegano Luigi Sparano segretario provinciale e Corrado Calamaro segretario amministrativo della Fimmg Napoli – sono a dir poco pericolose e per gli anziani possono essere addirittura letali. La maggiore preoccupazione è per le ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Quello registrato in questi giorni è unche va ben oltre la norma e che sta creando seri problemi dia moltissimi pazienti”. A lanciare una Napoli per le temperature fuori scala sono idi famiglia della sezione di Napoli della Fimmg (Federazione Italianana Generale), preoccupati per il numero di richieste di aiuto e il grande afflusso di pazienti che accusano malori a causa del. “Le temperature di questi giorni – spiegano Luigi Sparano segretario provinciale e Corrado Calamaro segretario amministrativo della Fimmg Napoli – sono a dir poco pericolose e per glipossono essere addirittura letali. La maggiore preoccupazione è per le ...

Advertising

Giorno_Milano : Caldo e siccità, a Milano un maggio da record tra giorni di calura e notti tropicali - EPavanes : Al nord Italia : freddo,temporali,piogge,grandine...qui in Campania non piove da due mesi,caldo torrido,temperature… - viagrazie : Ondate di caldo tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente: +51°C in Kuwait, record per inizio giugno - MeteoExpert : RT @iconaclima: #Siccità eccezionale in Italia: mai così poca pioggia/neve nei primi 5 mesi dell'anno. E il gran #caldo non aiuta: maggio 2… - Eli_Ruffolo : RT @iconaclima: #Siccità eccezionale in Italia: mai così poca pioggia/neve nei primi 5 mesi dell'anno. E il gran #caldo non aiuta: maggio 2… -