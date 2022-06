Calcio | Lewandowski | ' cerco nuove emozioni'

Advertising

La scorsa settimana, 33 anni, ha detto che la sua "storia" con il club tedesco è "terminata", senza dare indicazioni sul proprio futuro. Secondo diversi media, il Barcellona avrebbe fatto ..."Qualcosa dentro me è morto, voglio andare via per vivere più emozioni" BERLINO (GERMANIA) - Robert, dal ritiro dell "sua" Polonia, è tornato a parlare della sua posizione contrattuale - è legato al Bayern Monaco - e soprattutto della sua ferma volontà di lasciare la Germania, con ...(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Il Barcellona agita il mercato. Prima di comprare, però, il club catalano sarà costretto a vendere: questioni di fair-play.Vincere può venire a noia Sì, a sentire Robert Lewandowski. "Cerco nuove emozioni nella vita", ha detto l'attaccante polacco del Bayern Monaco, parlando in un podcast sul sito Onet.pl. (ANSA) ...