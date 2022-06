Cagliari, l’Inter non molla Bellanova: Casadei la carta vincente? (Di martedì 7 giugno 2022) Calciomercato Cagliari: l’Inter non molla Bellanova e potrebbe proporre Casadei per convincere i rossoblù Raoul Bellanova potrebbe essere il primo sacrificato in casa Cagliari dopo la retrocessione in Serie B. L’esterno che ha realizzato 31 presenze, un gol e due assist nella scorsa stagione sarebbe infatti vicinissimo all’Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’offerta nerazzurra è quella di 8 milioni di euro cash con l’inserimento nella trattativa del giovane della Primavera, fresca campione d’Italia, Cesare Casadei che andrebbe a fare esperienza nel centrocampo rossoblù. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU Cagliari NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022) Calciomercatonone potrebbe proporreper convincere i rossoblù Raoulpotrebbe essere il primo sacrificato in casadopo la retrocessione in Serie B. L’esterno che ha realizzato 31 presenze, un gol e due assist nella scorsa stagione sarebbe infatti vicinissimo al. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’offerta nerazzurra è quella di 8 milioni di euro cash con l’inserimento nella trattativa del giovane della Primavera, fresca campione d’Italia, Cesareche andrebbe a fare esperienza nel centrocampo rossoblù. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

