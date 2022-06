A Torino l’innovazione della Nato. L’impegno della Sala rossa (Di martedì 7 giugno 2022) Torino prosegue nel suo percorso di candidatura per ospitare la sede europea della futura struttura del Defence innovation accelerator for the North Atlantic (Diana), la rete federata di centri di sperimentazione e acceleratori d’innovazione con il compito di supportare le start up innovative facilitando la cooperazione tra settore privato e realtà militari. Il Consiglio comunale del capoluogo piemontese ha, infatti, approvato una mozione che impegna il sindaco e la giunta a sostenere e facilitare la candidatura. La proposta è stata ufficializzata a gennaio dal segretario generale della Difesa, Luciano Portolano, all’assistant secretary general della Nato, David van Weel. La scelta della città è dovuta anche alla ... Leggi su formiche (Di martedì 7 giugno 2022)prosegue nel suo percorso di candidatura per ospitare la sede europeafutura struttura del Defence innovation accelerator for the North Atlantic (Diana), la rete federata di centri di sperimentazione e acceleratori d’innovazione con il compito di supportare le start up innovative facilitando la cooperazione tra settore privato e realtà militari. Il Consiglio comunale del capoluogo piemontese ha, infatti, approvato una mozione che impegna il sindaco e la giunta a sostenere e facilitare la candidatura. La proposta è stata ufficializzata a gennaio dal segretario generaleDifesa, Luciano Portolano, all’assistant secretary general, David van Weel. La sceltacittà è dovuta anche alla ...

