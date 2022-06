ZTL nel centro storico, attiva dall’8 giugno: modalità per residenti e non (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Ztl all’interno del centro storico di Avellino sarà attiva dall’8 giugno al 30 settembre, tutti i giorni, dalle ore 20.00 all’una di notte. L’area interessata sarà circoscritta dai seguenti varchi: corso Umberto, via Luigi Amabile, rampa San Modestino, piazza Libertà, via Casale, vico Episcopio e largo Triggio. L’accesso all’area sarà consentito ai residenti muniti di apposita autorizzazione che potrà essere scaricata dal sito del Comune di Avellino al seguente link: http://www.comune.avellino.it/ztl/index.php oppure ritirata presso l’ufficio anagrafe del Comune. Ci saranno 30 giorni a partire dall’8 giugno per mettersi in regola. Ai residenti con il permesso Zona 1, inoltre, saranno destinate le ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Ztl all’interno deldi Avellino saràal 30 settembre, tutti i giorni, dalle ore 20.00 all’una di notte. L’area interessata sarà circoscritta dai seguenti varchi: corso Umberto, via Luigi Amabile, rampa San Modestino, piazza Libertà, via Casale, vico Episcopio e largo Triggio. L’accesso all’area sarà consentito aimuniti di apposita autorizzazione che potrà essere scaricata dal sito del Comune di Avellino al seguente link: http://www.comune.avellino.it/ztl/index.php oppure ritirata presso l’ufficio anagrafe del Comune. Ci saranno 30 giorni a partireper mettersi in regola. Aicon il permesso Zona 1, inoltre, saranno destinate le ...

