WWE: Cody Rhodes sarà presente questa notte a Raw (Di lunedì 6 giugno 2022) Stanotte andrà in onda la puntata settimanale di Monday Night Raw e sarà quella successiva al PLE Hell in a Cell andato di scena la scorsa notte. La parte dell’evento che ha fatto più parlare è stata sicuramente il main event, ovvero l’Hell in a Cell Match fra Seth “Freakin” Rollins e Cody Rhodes, con quest’ultimo che ha vinto lottando da infortunato, con il visibile livido che comprendeva il pettorale e parte del braccio, avendo subìto nei giorni scorsi un infortunio proprio al muscolo pettorale. Cody sarà a Raw Nonostante l’eroica prestazione e l’ottimo match offerto, Cody dovrà comunque operarsi e molto probabilmente dovrà prendersi del tempo per riposare e recuperare. Prima di questo però, Cody Rhodes ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 6 giugno 2022) Staandrà in onda la puntata settimanale di Monday Night Raw equella successiva al PLE Hell in a Cell andato di scena la scorsa. La parte dell’evento che ha fatto più parlare è stata sicuramente il main event, ovvero l’Hell in a Cell Match fra Seth “Freakin” Rollins e, con quest’ultimo che ha vinto lottando da infortunato, con il visibile livido che comprendeva il pettorale e parte del braccio, avendo subìto nei giorni scorsi un infortunio proprio al muscolo pettorale.a Raw Nonostante l’eroica prestazione e l’ottimo match offerto,dovrà comunque operarsi e molto probabilmente dovrà prendersi del tempo per riposare e recuperare. Prima di questo però,...

