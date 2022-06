Volley, VNL 2022: azzurri arrivati in Canada, il 9 giugno l’esordio contro la Francia (Di lunedì 6 giugno 2022) La Nazionale italiana maschile di Volley è arrivata ad Ottawa dove, a partire dal 7 giugno, inizierà la Pool 2 della Volleyball Nations League 2022. l’esordio dei ragazzi guidati da Ferdinando De Giorgi è previsto alla TD Place Arena di Ottawa per l’1.30 italiane di giovedì 9 giugno (19.30 locali di mercoledì) contro la Francia di Andrea Giani. Nella mattinata di ieri gli azzurri hanno sostenuto la prima seduta di allenamento; con il tecnico sono presenti anche il team manager Giacomo Giretto, il secondo allenatore Massimo Caponeri, il preparatore Oscar Berti, il fisioterapista Francesco Alfatti, il medico Piero Benelli e lo scoutman Ivan Contrario. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) La Nazionale italiana maschile diè arrivata ad Ottawa dove, a partire dal 7, inizierà la Pool 2 dellaball Nations Leaguedei ragazzi guidati da Ferdinando De Giorgi è previsto alla TD Place Arena di Ottawa per l’1.30 italiane di giovedì 9(19.30 locali di mercoledì)ladi Andrea Giani. Nella mattinata di ieri glihanno sostenuto la prima seduta di allenamento; con il tecnico sono presenti anche il team manager Giacomo Giretto, il secondo allenatore Massimo Caponeri, il preparatore Oscar Berti, il fisioterapista Francesco Alfatti, il medico Piero Benelli e lo scoutman Ivan Contrario. SportFace.

