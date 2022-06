Ungheria | Rossi | «L’Italia fuori dal mondiale è stato uno shock»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 6 giugno 2022) Le parole di Marco, ct dell’nella conferenza stampa che precede la sfida controin Nations League Marco, ct dell’, ha parlato con i giornalisti nella conferenza stampa di presentazione della partita condi Nations League. Di seguito le sue dichiarazioni. ITALIA – «Il fatto chenon si sia qualificata alunper tutti, per noi italiani ma anche per chi non lo è. Ha dimostrato di essere una grandissima squadra e lo è ancora: purtroppo, ha avuto tanti episodi avversi che si sono protratti fino alla gara con la Nord Macedonia. Qualche episodio fortunato c’eradurante l’Europeo, ma dopo tutto è...