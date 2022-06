Traffico Roma del 06-06-2022 ore 10:00 (Di lunedì 6 giugno 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati in studio Massimo pesche abbiamo ancora lunghe code per un incidente sulla tangenziale est e tra La Tiburtina è Corso di Francia in direzione Stadio Olimpico situazione invariata sul Raccordo Anulare Code in carreggiata interna tra il bivio per la diramazione Roma nord e la Nomentana poi a seguire tra Prenestina e Ardeatina e tra Laurentina e la Cristoforo Colombo mentre sulla carreggiata esterna troviamo rallentamenti con code a tratti tra Casilina e il bivio per la A24 È tra la Salaria è la via Aurelia Intanto se sta in coda anche sull’altra turbano del 24/3 Settecamini e la tangenziale e poi da Fiorentini al raccordo ma in carreggiata opposta quindi in uscita da Roma ancora cuore poi sulla via Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti sulla Salaria della motorizzazione civile fino alla ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 giugno 2022) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati in studio Massimo pesche abbiamo ancora lunghe code per un incidente sulla tangenziale est e tra La Tiburtina è Corso di Francia in direzione Stadio Olimpico situazione invariata sul Raccordo Anulare Code in carreggiata interna tra il bivio per la diramazionenord e la Nomentana poi a seguire tra Prenestina e Ardeatina e tra Laurentina e la Cristoforo Colombo mentre sulla carreggiata esterna troviamo rallentamenti con code a tratti tra Casilina e il bivio per la A24 È tra la Salaria è la via Aurelia Intanto se sta in coda anche sull’altra turbano del 24/3 Settecamini e la tangenziale e poi da Fiorentini al raccordo ma in carreggiata opposta quindi in uscita daancora cuore poi sulla via Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti sulla Salaria della motorizzazione civile fino alla ...

Advertising

roberto21665089 : Comunque con questo caldo girare per Roma nel traffico è la vera grande bellezza ?? ?? #oggiècosì #6Giugno - VAIstradeanas : 09:47 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ? #Roma #Incidente - Via Renato Fucini ?? ?? ?? traffico rallentato altezza Via Luigi Capuana ?? Coinvolto mezzo di… - in_appennino : RT muoversintoscan '?? Sulla #A1 ci sono code in uscita a #Firenze #Scandicci in direzione Roma per traffico intenso #viabiliFI #viabiliTOS' - VAIstradeanas : 09:38 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h -