The Next Day: si aggiungono Ghali, BigMama e Deriansky (Di lunedì 6 giugno 2022) GENOVA – Fin dalla prima edizione, il Goa-Boa Festival di Genova ha precorso le tendenze dimostrando un impareggiabile spirito di ricerca, senza compromessi, alla volta di nuovi lidi musicali ancora sconosciuti, dimostrando un'insaziabile attenzione verso le nuove generazioni. La sua naturale evoluzione, perciò, non poteva che essere THE Next DAY: il primo festival con la Gen Z a far da protagonista, sopra e sotto il palco, tra musica, videogaming, comics, nuove tecnologie e molto altro ancora. L'evento andrà in scena nel weekend tra il 24-25-26 giugno al Parco degli Erzelli – Great Campus di Genova, luogo simbolo di innovazione e futuro in Italia, e lancerà le anteprime di tre dei concerti più attesi del momento, ospitando le prime date dei tour di BLANCO – il più giovane artista italiano capace di polverizzare qualunque record in classifica FIMI, oltre ad aver vinto ...

