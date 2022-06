La minaccia di Lavrov: "Più armi a Kiev e più avanzeremo". Prima intesa Turchia-Russia sul grano (Di lunedì 6 giugno 2022) Se all’Ucraina venissero consegnati lanciarazzi multipli a lungo raggio , Mosca potrebbe colpire il cuore del potere di Kiev, prendendo di mira infrastrutture strategiche e istituzioni del governo. Dopo... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 6 giugno 2022) Se all’Ucraina venissero consegnati lanciarazzi multipli a lungo raggio , Mosca potrebbe colpire il cuore del potere di, prendendo di mira infrastrutture strategiche e istituzioni del governo. Dopo...

