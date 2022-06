Italia-Ungheria, Mancini in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di lunedì 6 giugno 2022) Il programma, con l’orario e la diretta tv della conferenza stampa di Roberto Mancini in vista di Italia-Ungheria, match valido per la seconda giornata della Nations League 2022/2023. Per gli Azzurri è il momento di tornare in campo dopo il bel pareggio contro la Germania all’esordio. Il commissario tecnico risponderà alle domande dei giornalisti oggi, lunedì 6 giugno alle 19:30. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su RaiSport+HD e su SkySport, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) Il programma, con l’e la diretta tv delladi Robertoin vista di, match valido per la seconda giornata della Nations League 2022/2023. Per gli Azzurri è il momento di tornare in campo dopo il bel pareggio contro la Germania all’esordio. Il commissario tecnico risponderà alle domande dei giornalisti oggi, lunedì 6 giugno alle 19:30. Lasarà trasmessa in diretta su RaiSport+HD e su SkySport, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

Advertising

ladyonorato : Mentre Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia hanno chiesto e ottenuto una deroga per le proprie raffinerie, l’Ital… - ArmandaGelsomin : RT @Gazzetta_it: #MarcoRossi: 'Mancini ricostruirà l'Italia. La mia Ungheria senza paura' #ItaliaUngheria #NationsLeague - infoitsport : Italia-Ungheria domani in tv: canale, orario e streaming Nations League 2022 - infoitsport : Italia – Ungheria, l’analisi quote di OddsChecker: azzurri favoriti nei precedenti, ma l’ultima volta… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: #MarcoRossi: 'Mancini ricostruirà l'Italia. La mia Ungheria senza paura' #ItaliaUngheria #NationsLeague -