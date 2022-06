Isola, ‘hai frainteso’: la battuta di Gennaro fa arrabbiare Carmen Di Pietro (Di lunedì 6 giugno 2022) Gennaro Auletto è uno degli ultimi naufraghi ad essere sbarcato sull’Isola dei famosi e fin da subito non è riuscito ad inserirsi con facilità nelle dinamiche già attive tra gli altri concorrenti. LEGGI ANCHE : — Isola, momento bollente tra Edoardo e Mercedesz: il tutto davanti alle telecamere Vista proprio la scarsa vitalità di Gennaro sull’Isola, Carmen Di Pietro lo ha invitato ad andare a pescare insieme, anche per coinvolgerlo attivamente nella vita quotidiana in Honduras. Dopo essersi incamminati, Gennaro si è accorto che Carmen non aveva preso la lenza per pesare, e così ha cominciato a punzecchiarla, dicendole “È come andare a fare la guerra senza armi”. Carmen però non l’ha presa molto bene, rispondendogli subito a ... Leggi su funweek (Di lunedì 6 giugno 2022)Auletto è uno degli ultimi naufraghi ad essere sbarcato sull’dei famosi e fin da subito non è riuscito ad inserirsi con facilità nelle dinamiche già attive tra gli altri concorrenti. LEGGI ANCHE : —, momento bollente tra Edoardo e Mercedesz: il tutto davanti alle telecamere Vista proprio la scarsa vitalità disull’Di Pietro lo ha invitato ad andare a pescare insieme, anche per coinvolgerlo attivamente nella vita quotidiana in Honduras. Dopo essersi incamminati,si è accorto chenon aveva preso la lenza per pesare, e così ha cominciato a punzecchiarla, dicendole “È come andare a fare la guerra senza armi”.però non l’ha presa molto bene, rispondendogli subito a ...

