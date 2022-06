Advertising

zazoomblog : Covid nella Bergamasca continua la discesa della curva: i dati settimanali Ats - #Covid #nella #Bergamasca… - zazoomblog : Covid nella Bergamasca continua la discesa della curva: i dati settimanali Ats - #Covid #nella #Bergamasca… - webecodibergamo : Il dati del monitoraggio dell'Ats di Bergamo per la settimana 1-7 giugno - AGR_web : Unc: dati Mite, benzina self sfonda 1,9 euro al litro Secondo i dati settimanali del ministero della Transizione Ec… - Newsinunclick : Lo ha riferito il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, a commento dei dati settima… -

la Repubblica

Dagli Usa attesi isulle richieste di sussidio. Sul Ftse Mib, nelle prime battute le vendite colpiscono Nexi dopo le indiscrezioni sull'accordo per l'acquisto delle attività di ......3%, pari a 4 euro e 52 cent a rifornimento', ha sottolineato pochi giorni fa in comunicato Massimiliano Dona , presidente dell'Unione nazionale consumatori, sulla base deiresi noti ... I dati settimanali, il Covid continua a ritirarsi: -38% i decessi Le nuove ospedalizzazioni aumentano lievemente. I dati relativi alla campagna vaccinale fanno riferimento alla settimana dal 1 al 7 giugno. Nella fascia d’età 5-11 anni, i vaccinati con almeno una ...Un decremento di nuovi casi di Covid-19, con un’incidenza pari a 14205 (-8.76%) e un valore cumulativo di 295.85/100.000 abitanti si registra ancora in Sicilia nella settimana dal 30 maggio al 5 giugn ...