Disservizi idrici a Marina di Modica | il 7 giugno

(Di lunedì 6 giugno 2022)sono previsti martedì 7dia causa di una perdita idrica nella colonna di adduzione posta all’ingresso didiche pregiudica la normale distribuzione idrica.Nella stessa giornata sarà anche sostituita l’elettropompa istallata all’interno del pozzo che alimenta il serbatoio che approvvigionadi. La situazione si dovrebbe normalizzare nel corso della stessa giornata e comunque non appena finiti i lavori. Lo annuncia una nota diffusa oggi, 6, dal Comune di. L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

