Di Maria Juve, dalla Spagna: il Barcellona può soffiarlo ai bianconeri! (Di lunedì 6 giugno 2022) Di Maria Juve, clamoroso dietrofront sul futuro dell'esterno argentino: ora il Barcellona può soffiarlo alla concorrenza dalla Spagna arrivano importantissime novità sul fronte Di Maria. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto di Relevo, il Barcellona ci starebbe provando per l'esterno argentino. Contatti diretti tra le parti per capire la fattibilità dell'operazione, con il Fideo che avrebbe già detto sì alla proposta blaugrana. La Juventus, da due mesi un trattativa con l'argentino, non ha ancora chiuso e rischia ora di perderlo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

