Boris Johnson | oggi il voto di sfiducia | a cacciarlo potrebbero essere i suoi stessi parlamentari

Le feste organizzate al numero 10 di Downing Street durante il rigido lockdown imposto nel Regno Unito nella prima fase della pandemia potrebbero costare molto caro al governo di. Questa sera il parlamento dovrà infatti decidere se confermare la fiducia al primo ministro, che in caso contrario dovrà dimettersi.il giorno del giudizio per. Reduce da bordate di fischi nel week end che ha segnato in Inghilterra le celebrazioni del ' Giubileo di platino ' della regina Elisabetta II , il premier Tory britannico affronterà ...Il primo ministro britannico Boris Johnson dovrà affrontare nel corso della giornata di oggi un voto di fiducia da parte dei membri del partito conservatore al governo. Lo ha stabilito Graham Brady, ...Le lettere di sfiducia dopo il Partygate hanno superato il quorum: scatta la votazione. Con il 50% di contrari fra i deputati di maggioranza, il premier dovrà dimettersi ...